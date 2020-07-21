انفجار يضرب منطقة عفرين الخاضعة لسيطرة القوات التركية

أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان عن انفجار جديد يضرب منطقة عفرين الخاضعة لسيطرة القوات التركية والفصائل المسلحة شمال غرب حلب .

والجدير بالذكر أن عدة صواريخ إسرائيلية ضربت المنطقة الواقعة جنوب وجنوب غرب العاصمة دمشق مساء الإثنين 20 تموز، دون أن تتمكن الدفاعات الجوية التابعة للنظام من إسقاط تلك الصواريخ، رغم انطلاقها من 3 اتجاهات في ازرع والسويداء والقنيطرة جنوب سوريا. بينما تصدت الدفاعات الجوية التابعة للنظام تصدت لعدد من الصواريخ، في العاصمة، بحسب المرصد السوري.