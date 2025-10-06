الأثنين 14 ربيع الثاني 1447 ﻫ - 6 أكتوبر 2025 |
انقطاع الكهرباء عن آلاف المنازل في بيلجورود إثر قصف أوكراني

منذ 48 دقيقة
مبنى لحقته أضرار جراء هجوم أوكراني في منطقة بيلجورود بصورة من أرشيف رويترز

أفاد فياتشيسلاف جلادكوف، حاكم منطقة بيلجورود الروسية، اليوم الاثنين بأن قصفًا شنه الجيش الأوكراني خلال الليل تسبب بأضرار للبنية التحتية للكهرباء، ما أدى إلى انقطاع التيار عن آلاف المنازل في المنطقة.

وأضاف جلادكوف عبر تطبيق تيليجرام أن فرق المهندسين والطوارئ نجحت في إعادة التيار لما يقرب من 34 ألف مستهلك بحلول صباح اليوم، فيما لا يزال نحو 5400 آخرين في 24 منطقة سكنية بدون كهرباء.

وتشهد بيلجورود، كغيرها من المناطق الحدودية مع أوكرانيا، هجمات متكررة عبر الطائرات المسيرة والقصف المباشر منذ اتساع نطاق الحرب الروسية الأوكرانية في 2022 لتشمل الأراضي الروسية، ما ألقى بظلاله على حياة المدنيين وألحق أضرارًا بالبنية التحتية الحيوية.

ولم يصدر بعد أي تعليق من الجانب الأوكراني بشأن الهجوم، فيما يؤكد الطرفان أن هذه الضربات تستهدف تدمير البنية التحتية المرتبطة بالجهود الحربية.

    المصدر :
  • رويترز

