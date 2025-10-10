الجمعة 18 ربيع الثاني 1447 ﻫ - 10 أكتوبر 2025 |
انقطاع الكهرباء عن 200 ألف مستهلك في خاركيف الأوكرانية بعد هجوم روسي

منذ 3 دقائق
انقطاع الكهرباء عن 200 ألف مستهلك في خاركيف

انقطاع الكهرباء عن 200 ألف مستهلك في خاركيف

نقلت هيئة البث العامة الأوكرانية عن أوليه سينيهوبوف حاكم منطقة خاركيف الأوكرانية قوله، اليوم الجمعة “إن أكثر من 200 ألف مستهلك أصبحوا بدون كهرباء بعد هجوم روسي خلال الليل على شبكة الكهرباء في المنطقة”.

وتضم المنطقة الواقعة على خط المواجهة ثاني أكبر مدينة في أوكرانيا، وتتعرض للقصف بانتظام خلال الحرب.

وذكرت وزارة الدفاع الأوكرانية اليوم الجمعة أن القوات الروسية هاجمت أهدافا للبنية التحتية للطاقة في البلاد خلال الليل، ردا على هجمات أوكرانية على منشآت مدنية روسية.

وأعلنت أوكرانيا أن الهجمات الروسية أدت إلى انقطاع التيار الكهربائي عن تسع مناطق، وأسفرت عن مقتل طفل في السابعة من عمره.

    المصدر :
  • رويترز

