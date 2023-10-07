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انقطع الاتصال بهم.. إسرائيليون يبحثون عبر مواقع التواصل عن مفقوديهم

منذ 8 دقائق
من الدمار الذي ألحقته الصواريخ القادمة من غزة بالأحياء الإسرائيلية

من الدمار الذي ألحقته الصواريخ القادمة من غزة بالأحياء الإسرائيلية

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دون سابق إنذار نفذت حركة حماس أكبر هجوم لها على إسرائيل منذ سنوات، بالإضافة إلى عبور مسلحين السياج الحدودي، يوم السبت 7\10\2023، بينما كان انتباه الجيش الإسرائيلي ومؤسسته الأمنية موجها نحو الضفة الغربية.

ونشر إسرائيليون عشرات المناشدات على منصات التواصل الاجتماعي، للبحث عن مفقودين انقطع الاتصال بهم، واختفت آثارهم في الساعات الأولى، عقب الهجوم المفاجئ الذي أطلقته حركة المقاومة الإسلامية حماس على المستوطنات والمواقع الإسرائيلية المحاذية لقطاع غزة.

وحسب البيانات والصور الشخصية المتداولة للمفقودين، فإن معظمهم من الشباب، وعدد كبير منهم انقطع الاتصال بهم، عقب هروب جماعي للمستوطنين من إحدى الاحتفالات الجماعية، التي كانت في “غلاف غزة”.

ومنذ ساعات الصباح الأولى، شنت كتائب عز الدين القسام الذراع العسكرية لحماس هجوما مفاجئا وغير مسبوق على إسرائيل، في مستوطنات غلاف غزة وفي النقب بالجنوب.

    المصدر :
  • الجزيرة

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