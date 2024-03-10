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انكماش الناتج المحلي لإسرائيل في الربع/4 بنحو 20.7%

منذ 19 دقيقة
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انكمش الاقتصاد الإسرائيلي في الربع الرابع من 2023 أكثر مما كان يعتقد في السابق مع تضرر إنفاق المستهلكين والصادرات والاستثمارات بشدة من الحرب التي تشنها قوات الاحتلال الإسرائيلي على حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) في قطاع غزة.

وقالت دائرة الإحصاء المركزية اليوم الأحد في تقدير ثان إن الاقتصاد انكمش 20.7 بالمئة على أساس سنوي في الأشهر الثلاثة الأخيرة من عام 2023، وذلك بعد التقدير الأولي الذي أشار إلى انكماش 19.4 بالمئة.

وبالنسبة لعام 2023 بأكمله نما الاقتصاد 2.0 بالمئة، دون تعديل، مقارنة مع 6.5 بالمئة في عام 2022.

وينبع الرقم المعدل للربع الرابع من انخفاضات أكبر بعض الشيء في الصادرات والإنفاق الخاص والاستثمار في الأصول الثابتة، في حين نما الإنفاق الحكومي أقل قليلا مما كان مقدرا في السابق.

    المصدر :
  • رويترز

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