انكماش نشاط الصناعات التحويلية في الصين في أغسطس

أظهر مسح رسمي اليوم الأحد أن نشاط الصناعات التحويلية في الصين انكمش للشهر الخامس على التوالي في أغسطس آب، مما يشير إلى أن المنتجين ينتظرون المزيد من الوضوح بشأن اتفاق تجاري مع الولايات المتحدة بينما لا يزال الطلب المحلي بطيئا.

وارتفع مؤشر مديري المشتريات الرسمي إلى 49.4 في أغسطس آب مقابل 49.3 في يوليو تموز، ليبقى دون مستوى 50 نقطة الذي يفصل بين النمو والانكماش ويقل عن متوسط التوقعات عند 49.5 في استطلاع أجرته رويترز.

يواجه الاقتصاد الصيني ضعف الصادرات الصينية بسبب الرسوم الجمركية الأمريكية وتراجع قطاع العقارات وتزايد انعدام الأمن الوظيفي والحكومات المحلية المثقلة بالديون والطقس شديد السوء. ويرى خبراء اقتصاد أن هذه الضغوط تنذر بعرقلة هدف بكين الطموح للنمو في عام 2025 “حوالي خمسة بالمئة”.

وارتفع مؤشر مديري المشتريات في قطاع الصناعات غير التحويلية، الذي يشمل الخدمات والبناء، بوتيرة أسرع، إذ زاد إلى 50.3 من 50.1 في أغسطس آب، وفقا للمكتب الوطني للإحصاء.

وبلغ مؤشر مديري المشتريات المركب للمكتب الوطني للإحصاء 50.5 في أغسطس آب، مقارنة مع 50.2 في يوليو تموز.

في وقت سابق من هذا الشهر، مددت الولايات المتحدة والصين مهلة تطبيق الرسوم الجمركية لمدة 90 يوما أخرى، مما أبقى على فرض رسوم جمركية بنسبة 30 بالمئة على الواردات الصينية وعشرة بالمئة رسوم صينية على السلع الأمريكية، لكن حالة الضبابية تؤدي إلى تآكل الثقة على جانبي المحيط الهادي.