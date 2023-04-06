اوكرانيا يمكنها تصدير 15.6 مليون طن من الحبوب في الربع الثاني من هذا العام

أزمة توريد الحبوب الأوكرانية أثرت على العديد من دول العالم

نقلت وكالة أجروبورتال عن النائب الأول لوزير الزراعة قوله الخميس إن أوكرانيا قد تصدر 15.6 مليون طن أخرى من الحبوب في الربع الثاني من هذا العام من أبريل\نيسان حتى يونيو\حزيران، مما سيرفع بشكل غير متوقع صادرات هذا الموسم إلى نحو 53 مليون طن.

وانخفض محصول الحبوب الأوكرانية في 2022 بشكل حاد إلى نحو 53 مليون طن بفعل الغزو الروسي، من 86 مليون طن في 2021.

وبقيت ملايين أطنان الحبوب من حصاد العام الماضي في صوامع بأوكرانيا بعد إغلاق موانئها الرئيسية على البحر الأسود في النصف الثاني من موسم 2021-2022.

وبعد حصار لنحو ستة أشهر، سُمح بإعادة فتح ثلاثة موانئ في نهاية يوليو\تموز بموجب اتفاق بين موسكو وكييف بوساطة الأمم المتحدة وتركيا.

وصدرت أوكرانيا 37.2 مليون طن من الحبوب حتى الآن في موسم 2022-2023 يوليو\تموز – يونيو\حزيران، بما في ذلك 20.6 مليون طن عبر ممر الحبوب.

وعلى الرغم من تمديد اتفاقية ممر الحبوب الشهر الماضي، أكدت أوكرانيا أن عدد سفن الشحن التي تحمل منتجاتها الزراعية والتي تمر عبر البوسفور لا يزال منخفضا للغاية.