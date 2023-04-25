اول طائرة بريطانية تصل إلى قبرص من السودان

وصلت أول دفعة من المدنيين البريطانيين الذين جرى إجلاؤهم من السودان إلى جزيرة قبرص الثلاثاء.

ونقلت بريطانيا هذه المجموعة جوا بعد موافقة الفصيلين المتناحرين في السودان على وقف إطلاق النار لمدة 72 ساعة.

وذكر متحدث باسم وزارة الخارجية في قبرص أن طائرة ركاب تقل نحو 40 مدنيا هبطت في مطار لارنكا القبرصي.

هذا وقال متحدث باسم رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك الثلاثاء إن أول طائرة إجلاء بريطانية غادرت السودان، مضيفا أنه يتوقع أن تقلع طائرتان أخريان أثناء الليل.

وقال المتحدث إن الحكومة البريطانية تدرس مسارات بديلة للإجلاء من بينها استخدام ميناء بورتسودان.