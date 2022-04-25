ايلون ماسك يقلب موازين "البورصة"!

أغلق المؤشر ناسداك في بورصة وول ستريت على ارتفاع حاد اليوم الاثنين مع تسجيل أسهم النمو موجة صعود في أواخر جلسة التداول بعد أن وافقت تويتر على أن يشتريها الملياردير إيلون ماسك.

وقفز سهم تويتر بعد الإعلان عن أن ماسك سيستحوذ على الشركة في اتفاق سينقل السيطرة على عملاق التواصل الاجتماعي إلى أغنى شخص في العالم.

وظل المؤشر ستاندرد اند بورز 500 منخفضا في معظم الجلسة، لكنه تحول إلى المنطقة الإيجابية بعد إعلان تويتر.

وهبطت أسهم شركات الطاقة مع تراجع أسعار خام برنت حوالي 5 بالمئة باتجاه 100 دولار للبرميل.

وصعدت أسهم ألفابت المالكة لجوجل قبيل تقرير نتائجها الفصلية الذي سيصدر عقب إغلاق السوق غدا الثلاثاء. وارتفعت أيضا أسهم مايكروسوفت وميتا بلاتفورمس المالكة لفيسبوك.

وستعلن حوالي ثلث الشركات المدرجة في ستاندرد اند بورز 500 نتائجها هذا الأسبوع.

وبحسب بيانات أولية، أغلق المؤشر ستاندرد اند بورز 500 القياسي مرتفعا 25.54 نقطة، أو 0.60 بالمئة، إلى 4297.32 نقطة في حين صعد المؤشر ناسداك المجمع 166.98 نقطة، أو 1.30 بالمئة، ليغلق عند 13006.28 نقطة.

وأغلق المؤشر داو جونز الصناعي مرتفعا 251.80 نقطة، أو 0.74 بالمئة، إلى 34063.20 نقطة.

وارتفع مؤشر التقلبات، المعروف بمقياس الخوف في وول ستريت، أثناء الجلسة إلى 31.6 نقطة، وهو أعلى مستوى له منذ منتصف مارس آذار.