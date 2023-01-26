بأغلبية ساحقة.. الكونغرس يصوت على قرار التضامن مع المحتجين في إيران

صوّت مجلس النواب الأمريكي بأغلبية ساحقة على قرار يعبر عن التضامن مع المحتجين في إيران.

ويتضامن قرار الكونغرس الأمريكي مع الإيرانيين الذين يخاطرون بالسجن وحتى الموت للاحتجاج على النظام الحاكم في البلاد.

ويمثل التصويت 420-1 أحدث جولة إدانة دولية للحكومة الإيرانية، التي شاركت في حملة قمع وحشية لمواطنيها منذ وفاة مهسا أميني البالغة من العمر 22 عامًا في سبتمبر/ أيلول الماضي.

لكن الغريب أن النائب توماس ماسي، وهو جمهوري من ولاية كنتاكي، كان الوحيد الذي صوت بالرفض ضد القرار.

وخلال مناقشة القرار، الأربعاء، قالت النائبة النائبة كلوديا تيني: “من الضروري أن نقف نحن في مجلس النواب الأمريكي، وهو هيئة من بين أعظم رموز الحرية والديمقراطية في جميع أنحاء العالم، بصوت واحد لتأكيد دعمنا للشعب الإيراني الشجاع”.

وقد تم تقديم القرار لأول مرة في الكونغرس الأخير من قبل العديد من المشرعين الجمهوريين والديمقراطيين وتم إحياؤه في وقت سابق من هذا الشهر .

ويعكس هذا القرار نقطة إجماع نادرة للكونغرس المنقسم بشكل متزايد، وفقا لوكالة أسوشيتدبرس الأمريكي

قرار جاء بعد أيام من فرض الولايات المتحدة وأوروبا والمملكة المتحدة بفرض سلسلة العقوبات الجديدة على عشرات المسؤولين والمنظمات الإيرانية، بما في ذلك القوات العسكرية والشرطة، بسبب حملتهم العنيفة.