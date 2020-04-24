بأول أيام رمضان.. مصر تسجل 7 وفيات جديدة بكورونا و201 إصابة

في سبيل تعزيز الاجراءات للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد قررت الحكومة المصرية استمرار الحظر حيث ستخضع الأنشطة المجتمعية وصلاة الجماعة والتراويح للحظر القائم خلال رمضان ، وتزامنا مع تمديد الحظر، قررت الحكومة تخفيف بعض التدابير المتخذة لتجنب التجمعات والزحمة في الساعات التي تسبق الحظر.

سجلت مصر 201 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و7 حالات وفاة، و71 حالة شفاء، اليوم الجمعة، أول أيام شهر رمضان.

وقال خالد مجاهد، المتحدث باسم وزارة الصحة إنه جرى “تسجيل 201 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، ذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية”، لافتًا في الوقت ذاته إلى 7 حالات وفاة.

وذكر المتحدث أنه جرى تسجيل 71 متعافيا جديدا من المرض، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 1417 حالة حتى اليوم.

وذكر مجاهد أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم، الجمعة، هو 4092 حالة من ضمنهم 1075 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل، و 294 حالة وفاة.