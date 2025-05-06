بإدارة شركات أمريكية.. تفاصيل خطة الجيش الإسرائيلي لتوزيع المساعدات في رفح

كشفت إذاعة الجيش الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، بأن هناك خطة لتوزيع المساعدات في رفح بين محوري موراغ وفيلادلفي.

وقالت إذاعة الجيش الإسرائيلي إنه سيتم إنشاء 3 مراكز لتوزيع المساعدات في رفح

وأشارت إلى أن توزيع المساعدات في رفح سيتم إدارته من قبل شركات خاصة أميركية، مشددة على أنه لن يسمح لسكان غزة بالدخول لمركز المساعدات برفح إلا بعد التفتيش.

وكان الرئيس الأميركي ترمب قال، في تصريحات صحافية بالبيت الأبيض، الاثنين، إنه سيساعد سكان قطاع غزة في الحصول على الطعام موجها أصابع الاتهتام لحركة حماس التي عقدت الوضع، بحسب تعبيره.

وفي شأن آخر يخص المحتجزين في غزة، نقل موقع “أكسيوس” عن المبعوث الأميركي ستيف ويتكوف إعرابه عن أمله في إحراز “تقدم في جهود التوصل إلى اتفاق لإطلاق سراح الرهائن قبل أو أثناء زيارة الرئيس دونالد ترامب للمنطقة”، بحسب تعبيره.

وقال ويتكوف: “أتحدث مع قطر ومصر وإسرائيل كل يوم تقريبا وآمل أن نحقق تقدما”، مشيراً إلى أن “الرئيس ترامب يريد استعادة الرهائن ونتنياهو يريد ذلك ونحن نعمل بشكل منسق”.

ونقل موقع “أكسيوس” عن ويتكوف القول إن إسرائيل دولة ذات سيادة وتتخذ قراراتها بنفسها والرئيس ترامب يدعم إسرائيل، مشدداً بالقول “من المهم استعادة الرهائن ويجب على حماس أيضا نزع سلاحها”، بحسب تعبيره.

ويزور الرئيس ترامب المنطقة في الفترة من 13 إلى 16 مايو الجاري، حيث يبدأ الزيارة من المملكة العربية السعودية، ويتوجه بعدها إلى قطر ثم الإمارات العربية المتحدة.