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بابا الفاتيكان: يبدو أن حرب أوكرانيا "لا نهاية لها"!

منذ 22 ساعة
البابا فرنسيس بابا الفاتيكان

البابا فرنسيس بابا الفاتيكان

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قال البابا فرنسيس (الجمعة 30-6-2023) إنه لا توجد فيما يبدو نهاية تلوح في الأفق لحرب أوكرانيا بعد اختتام مبعوث السلام المرسل من الفاتيكان محادثات استمرت ثلاثة أيام في موسكو.

وأضاف بابا الفاتيكان أمام وفد ديني من بطريركية القسطنطينية “تتطلب الحقيقة الأليمة لهذه الحرب، التي يبدو أنها لن تنتهي، من الجميع بذل جهود خلاقة مشتركة لتصور سبل السلام وصياغتها”.

وقال الفاتيكان في بيان لاحق إن مبعوث البابا فرنسيس، وهو الكاردينال الإيطالي ماتيو زوبي، اختتم مشاوراته في موسكو حيث التقى مع يوري أوشاكوف مستشار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لشئون السياسة الخارجية والبطريرك كيريل أسقف الكنيسة الأرثوذكسية الروسية.

وورد في البيان “استهدفت (الزيارة) تحديد المبادرات الإنسانية التي من شأنها فتح طرق نحو السلام”. وأضاف أنه سيجري اتخاذ خطوات إضافية، لكنه لم يخض في تفاصيل.

    المصدر :
  • رويترز

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