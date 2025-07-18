بابا الفاتيكان يدين قصف كنيسة بغزة ويدعو لوقف فوري لإطلاق النار

عبّر بابا الفاتيكان زعيم الكنيسة الكاثوليكية ليو الرابع عشر، عن حزنه العميق إزاء الغارة الإسرائيلية على “كنيسة العائلة المقدسة” (دير اللاتين) في قطاع غزة.

وبحسب بيان صادر عن المكتب الصحفي للفاتيكان، الخميس، نشر ليو الرابع عشر رسالة تعزية في ضحايا الهجوم على الكنيسة.

وجاء في الرسالة: “يعرب البابا ليو الرابع عشر عن حزنه العميق لوقوع قتلى ومصابين جراء الهجوم العسكري على كنيسة العائلة المقدسة الكاثوليكية في غزة”.

ودعا بابا الفاتيكان، في الرسالة إلى وقف فوري لإطلاق النار، معربا عن أمله العميق في الحوار والمصالحة والسلام الدائم في المنطقة.

والخميس، قصفت إسرائيل “كنيسة العائلة المقدسة” في حي الزيتون شرق مدينة غزة، ما أدى إلى مقتل فلسطينيين اثنين وإصابة آخرين، بينهم الأب جبرائيل رومانيللي، كاهن رعية الكنيسة.

من جانبه، أقر الجيش الإسرائيلي بالقصف الذي استهدف الكنيسة، وأعرب عن “أسفه للأضرار الناتجة عن ذلك”، حسب ادعائه.

وتعد الكنيسة من أقدم المراكز الدينية المسيحية بقطاع غزة، وتحولت منذ بدء الإبادة الإسرائيلية إلى ملاذ للمدنيين، خصوصا العائلات المسيحية التي تواجه ظروف النزوح والحصار.

وخلال الإبادة الإسرائيلية بغزة قصف الجيش الإسرائيلي ثلاث كنائس رئيسية، هي: كنيسة القديس برفيريوس، وكنيسة العائلة المقدسة، وكنيسة المعمداني.

ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، ترتكب إسرائيل بدعم أمريكي إبادة جماعية بغزة، خلفت أكثر من 198 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين بينهم أطفال، فضلا عن دمار واسع.​​​​​​​