بابا الفاتيكان يعبر عن حزنه لمقتل شخصين في كنيسة كاثوليكية بغزة

عبر بابا الفاتيكان البابا ليو عن حزنه الخميس لمقتل شخصين في أعقاب غارة إسرائيلية على ما يبدو على الكنيسة الكاثوليكية الوحيدة في قطاع غزة، وجدد التعبير عن أمله في التحاور ووقف إطلاق النار.

وفي برقية تضامن مع القتيلين والمصابين، موقعة من الكاردينال بيترو بارولين، وزير خارجية الفاتيكان، قال البابا ليو إنه “يشعر بحزن بالغ لسماعه نبأ وقوع خسائر في الأرواح وإصابات بسبب الهجوم العسكري”.

وأضافت البرقية أنه “يؤكد لكاهن الرعية، الأب جبرائيل رومانيللي، ولجميع أبناء الرعية تواصله الروحي”.

وجدد البابا “دعوته إلى وقف فوري لإطلاق النار، وعبر عن أمله الكبير في الحوار والمصالحة والسلام الدائم في المنطقة”.