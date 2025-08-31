بابا الفاتيكان يناشد إنهاء "جائحة الأسلحة الكبيرة والصغيرة"

صلى بابا الفاتيكان الأحد من أجل “أن يوقف الرب جائحة الأسلحة” بعد واقعة إطلاق نار جماعي يوم 27 أغسطس\آب في مدرسة كاثوليكية بولاية مينيسوتا الأمريكية والتي أسفرت عن مقتل طفلين.

وقال البابا ليو، أول أمريكي يرأس الكنيسة الكاثوليكية العالمية، في صلاته الأسبوعية مع الحشود في ساحة القديس بطرس “دعواتنا لضحايا إطلاق النار المأساوي خلال قداس مدرسة في ولاية مينيسوتا الأمريكية”.

وأضاف “فلندعو إلى الرب بأن يوقف جائحة الأسلحة الكبيرة والصغيرة التي تصيب عالمنا”.

وانتخب كرادلة من أنحاء العالم ليو في مايو أيار ليتولى البابوية بعد وفاة البابا الراحل فرنسيس. وأظهر ليو أسلوبا مغايرا عن سلفه، فنادرا ما يتحدث بارتجالية، وعادة ما يفضل نبرة أكثر حذرا في خطاباته العامة.