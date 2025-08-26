باحثون: القوات الروسية تتقدم ببطء في منطقة دنيبروبيتروفسك الأوكرانية

الحرب بين روسيا و أوكرانيا - تعبيرية عن "أيستوك"

أكد باحثون أوكرانيون في مجال المصادر المفتوحة اليوم الثلاثاء أن روسيا فرضت سيطرتها على قريتين في منطقة دنيبروبيتروفسك بجنوب شرق أوكرانيا، وذلك في وقت تواصل فيه القوات الروسية هجومها وتتعثر فيه الجهود الدبلوماسية الرامية إلى إنهاء الحرب.

ويكابد الجيش الأوكراني، الذي يعاني من نقص في الأفراد والأسلحة، لصد التقدم الروسي الكبير في معظم أنحاء الشرق، في حين تمارس موسكو مزيدا من الضغوط على كييف للتخلي عن مناطق في أي مفاوضات سلام.

وأشارت مجموعة (ديب ستيت)، التي ترصد تطورات ساحة المعركة، إلى أن القوات الروسية تسيطر الآن على قريتي زابوريزكي ونوفوهيورهيفكا، وذلك في تأكيد لما أعلنته وزارة الدفاع الروسية في وقت سابق عن فرض سيطرتها على القريتين.

ونفى الجيش الأوكراني اليوم الثلاثاء التقارير التي تحدثت عن احتلال القوات الروسية للقريتين ووصفها بأنها خاطئة.

وقال المتحدث باسم الجيش الأوكراني فيكتور تريهوبوف لرويترز “دخل الروس (هناك) ويحاولون ترسيخ وجودهم. قواتنا تقاتل للحفاظ على مواقعها”.

وأعلنت القوات الروسية في يوليو تموز أنها سيطرت على أول قرية لها في دنيبروبيتروفسك، وهي ليست من بين المناطق الأوكرانية الخمس التي تدعي روسيا السيادة عليها.

وقلل الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في وقت سابق من أهمية التقدم الروسي في المنطقة، ووصفه الشهر الماضي بأنه محاولة لتحقيق “نصر إعلامي”.