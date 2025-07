باراك يحدد الشروط الأساسية لنجاح الحل في السويداء!

اعتبر المبعوث الأمريكي توم باراك أنه لا يمكن احتواء تصاعد الأعمال العدائية في السويداء إلا باتفاق على وقف العنف، وحماية الأبرياء، والسماح بوصول المساعدات الإنسانية، وتجنب المخاطر.

وتعليقا على التطورات في محافظة السويداء جنوبي سوريا، كتب توم براك في حسابه الرسمي على منصة “إكس”: “لا يمكن احتواء تصاعد الأعمال العدائية إلا بالاتفاق على وقف العنف، وحماية الأبرياء، والسماح بوصول المساعدات الإنسانية وتجنب المخاطر”.

وأضاف المبعوث الأمريكي: “اعتبارا من الساعة 17:00 بتوقيت دمشق، اتفقت جميع الأطراف على وقف إطلاق النار”.

وأردف باراك: “يُعد التبادل الكامل للأسرى والمعتقلين حجر الأساس التالي في طريق الامتثال والتهدئة الدائمين، وهو ما يجري العمل على لوجستياته”.

