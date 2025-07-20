باراك يحدد الشروط الأساسية لنجاح الحل في السويداء!

اعتبر المبعوث الأمريكي توم باراك أنه لا يمكن احتواء تصاعد الأعمال العدائية في السويداء إلا باتفاق على وقف العنف، وحماية الأبرياء، والسماح بوصول المساعدات الإنسانية، وتجنب المخاطر.

وتعليقا على التطورات في محافظة السويداء جنوبي سوريا، كتب توم براك في حسابه الرسمي على منصة “إكس”: “لا يمكن احتواء تصاعد الأعمال العدائية إلا بالاتفاق على وقف العنف، وحماية الأبرياء، والسماح بوصول المساعدات الإنسانية وتجنب المخاطر”.

وأضاف المبعوث الأمريكي: “اعتبارا من الساعة 17:00 بتوقيت دمشق، اتفقت جميع الأطراف على وقف إطلاق النار”.

وأردف باراك: “يُعد التبادل الكامل للأسرى والمعتقلين حجر الأساس التالي في طريق الامتثال والتهدئة الدائمين، وهو ما يجري العمل على لوجستياته”.

Escalating hostilities can only be contained with an agreement to pause violence, protect the innocent, allow humanitarian access, and step back from danger. As of 17:00 Damascus time, all parties have navigated to a pause and cessation of hostilities. The next foundation stone… — Ambassador Tom Barrack (@USAMBTurkiye) July 20, 2025

وكان باراك قد قال في وقت سابق من اليوم، إن قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب برفع العقوبات “كان خطوة مبدئية، إذ أتاح للشعب السوري فرصةً لتجاوز سنوات من المعاناة والفظائع التي لا تُصدق”.

وأردف: “وقد ساند المجتمع الدولي الحكومة السورية الناشئة إلى حدٍ كبير، مُراقبا بتفاؤل حذر سعيها للانتقال من إرثٍ من الألم إلى مستقبل مُشرق. إلا أن هذا الطموح الهشّ تطغى عليه الآن صدمةٌ عميقة، إذ تُقوّض الأعمال الوحشية التي ترتكبها الفصائل المتحاربة على الأرض سلطة الحكومة وتُزعزع أي مظهرٍ من مظاهر النظام”.

وختم قائلا: “يجب على جميع الفصائل إلقاء أسلحتها فورا، ووقف الأعمال العدائية، والتخلي عن دوامة الانتقام القبلي. سوريا تقف عند منعطفٍ حاسم – يجب أن يسود السلام والحوار – وأن يسودا الآن”.

President Trump’s decision to lift sanctions was a principled step, offering the Syrian people a chance to move beyond years of unimaginable suffering and atrocities. The international community has largely rallied behind the nascent Syrian government, watching with cautious… — Ambassador Tom Barrack (@USAMBTurkiye) July 20, 2025

من جهتها، طالبت الرئاسة الروحية لطائفة الموحدين الدروز في سوريا بالوقف الفوري لكافة الهجمات العسكرية وسحب جميع القوات الحكومية من محيط جبل العرب وكافة بلداته وقراه.

جدير بالذكر أنه مع صباح اليوم خيّم الهدوء على المحافظة وبدأت قوافل المساعدات بالتوجه من العاصمة دمشق إلى السويداء، وضمت قافلة الصحة السورية 20 سيارة إسعاف مجهزة بالكامل مع فرق طبية متخصصة وعالية الجهوزية، وكميات كبيرة من الأدوية والمستلزمات الإسعافية.

في حين قال وزير الصحة السوري مصعب العلي إن رئيس طائفة الموحدين الدروز في سوريا الشيخ حكمت الهجري، رفض دخول الوفد الحكومي المرافق لقافلة المساعدات التي أرسلتها الحكومة إلى السويداء اليوم.

وإثر ذلك، نددت وزارة الخارجية السورية بمنع دخول قافلة مساعدات إنسانية يرافقها ممثلون عن الحكومة إلى المحافظة.

وصباح أمس السبت، أعلنت الرئاسة السورية عن وقف إطلاق النار في السويداء بين العشائر السورية والفصائل الدرزية، وطالبت كافة الأطراف بالالتزام بتنفيذ الاتفاق تحت طائلة المساءلة.

ومساء ذات اليوم، أعلن المتحدث باسم وزارة الداخلية نور الدين البابا إخلاء مدينة السويداء من كافة مقاتلي أبناء العشائر البدوية، ووقف الاشتباكات في أحياء المدينة.