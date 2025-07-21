باراك ينتقد التدخل الإسرائيلي في سوريا.. ويؤكد دعم واشنطن لحكومة دمشق

انتقد المبعوث الأميركي الخاص إلى سوريا، والسفير لدى أنقرة، توم باراك، الإثنين، التدخل الإسرائيلي الأخير في سوريا، واصفا إياه بأنه “جاء في توقيت غير مناسب”، وأنه عقد الجهود الرامية إلى استقرار المنطقة.

في مقابلة خاصة مع وكالة “أسوشيتد برس”، أكد باراك دعم واشنطن الكامل للحكومة السورية الجديدة، مشددا على أنه “لا توجد خطة بديلة” سوى التعاون مع السلطات الحالية لتوحيد البلاد.

وتأتي هذه التصريحات بعد أكثر من أسبوع من المواجهات المسلحة في محافظة السويداء.

وتزامنا مع تصاعد القتال، نفذت إسرائيل سلسلة غارات على قوافل تابعة للقوات الحكومية في السويداء، كما استهدفت مقر وزارة الدفاع السورية في دمشق، في خطوة قالت إنها لدعم الدروز.

وأضاف باراك أن الحكومة السورية الجديدة ” بذلت قصارى جهدها كحكومة ناشئة ونفذت ما تعهدت به ولم ترتكب أخطاء في هذا الشأن”.

وفي ما يخص التدخل الإسرائيلي، أوضح أن الولايات المتحدة “لم تُستَشر ولم تشارك في القرار”، مضيفا أن “توقيت التدخل الإسرائيلي خلق فصلا جديدا من التعقيد”.

وأشار إلى أن إسرائيل كانت تجري محادثات أمنية مع الحكومة السورية قبل اندلاع المواجهات الأخيرة، برعاية إدارة ترامب، لكن الخلافات تفجرت حول مستقبل الجنوب السوري، حيث كانت إسرائيل تطالب باعتباره منطقة منزوعة السلاح، وهو ما رفضته الحكومة الجديدة في دمشق.