باريس تستأنف نشاط سفارتها في كييف

أعلنت فرنسا عن إعادة فتح سفارتها في العاصمة الأوكرانية كييف، التي نقلت مؤقتا لمدينة لفيف الغربية، أوائل آذار/مارس الماضي بعد أيام من بدء العملية العسكرية الروسية.

وذكرت وزارة الخارجية الفرنسية، في بيان الخميس، أن وزير الخارجية جان إيف لودريان أبلغ نظيره الأوكراني دميترو كوليبا أنه سيتم نقل البعثة الدبلوماسية من لفيف إلى كييف، بهدف تعزيز الدعم الفرنسي لأوكرانيا في جميع المجالات لمواجهة الحرب”، دون تفاصيل أكثر.

من جهته، رحب وزير الخارجية الأوكراني بأن “التمثيل الفرنسي، الذي ظل قائما على الأراضي الأوكرانية منذ بداية الحرب، قد يعود إلى كييف”، بحسب البيان نفسه.

وفي السياق نفسه، أشاد رئيس بلدية كييف، فيتالي كليتشكو، في تصريح لقناة “BFMTV” الإخبارية الفرنسية، بعودة المبعوث والسفارة الفرنسية إلى مدينته، ووصفها بأنها “علامة على عودة الأمور إلى طبيعتها”.

وأكد المسؤول الأوكراني: “رغم أن الحياة لم تعد إلى طبيعتها بعد في البلاد، إلا أن الوضع أصبح أكثر هدوءً بالوقت الحالي”.

وبعد بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، نقلت فرنسا سفارتها وموظفيها من العاصمة لأسباب تتعلق بالسلامة.

كما حافظت باريس، خلال الأزمة الأوكرانية الروسية، على وجود تمثيل دبلوماسي لها، وقدمت مساعدات عسكرية واقتصادية وإنسانية إلى كييف.

وتساعد الحكومة الفرنسية حاليًا كييف في التحقيق وجمع الأدلة على ارتكاب القوات الروسية “جرائم حرب محتملة” بأوكرانيا بهدف رفع دعوى بموجب القضاء الدولي، إلا أن موسكو عادةً ما تنفي مثل هذه الاتهامات.

وفي 24 فبراير/ شباط الماضي، أطلقت روسيا عملية عسكرية في أوكرانيا، تبعتها ردود فعل دولية غاضبة وفرض عقوبات اقتصادية ومالية “مشددة” على موسكو.