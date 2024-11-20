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باريس تستدعي السفير الأذربيجاني بسبب خطاب علييف

منذ 12 ساعة
وزارة الخارجية الفرنسية

وزارة الخارجية الفرنسية

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قامت وزارة الخارجية الفرنسية باستدعاء السفير الأذربيجاني لديها، احتجاجا على تصريحات لرئيس بلاده إلهام علييف، ندد فيها بالتاريخ الاستعماري لباريس.

وقال بيان للخارجية، أمس الثلاثاء، إن باريس قدمت مذكرة احتجاج لسفير باكو لديها، على خلفية تصريحات علييف بشأن فرنسا.

واعتبر أن تصريحات علييف “إزاء فرنسا والأوروبيين غير مقبولة”، والتي أدلى بها خلال مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ “كوب 29” المستمر في العاصمة الأذربيجانية باكو.

وفي 13 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، ندد علييف في خطاب له خلال “كوب 29” بالتاريخ الاستعماري لفرنسا وبـ “جرائم نظام الرئيس إيمانويل ماكرون” في أقاليم ما وراء البحار، ولا سيما في كاليدونيا الجديدة.

إلى ذلك، أوضح بيان الخارجية الفرنسية أن وزيرة التحول البيئي والطاقة أنييس بانييه روناشير، ألغت مشاركتها في “كوب 29″، بسبب تصريحات علييف.

واختتم البيان بالقول إن “أعمال أذربيجان العدائية يجب أن تتوقف”.

وانطلق مؤتمر “كوب 29” في باكو يوم 11 نوفمبر الجاري، ويستمر حتى 22 من الشهر ذاته بمشاركة رؤساء دول وحكومات ومنظمات دولية.

    المصدر :
  • الأناضول

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