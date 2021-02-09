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باريس تعرب عن قلقها إزاء هجوم الحوثيين على مأرب

9 - فبراير - 2021
الخارجية الفرنسية

الخارجية الفرنسية

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أعربت فرنسا عن ”قلقها الكبير“، اليوم الثلاثاء، لهجوم المتمردين الحوثيين في اليمن على مدينة مأرب، ودعتهم لوضع حد لـ“أعمالهم المزعزعة للاستقرار“ في المنطقة.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الفرنسية أغنيس فون دير مول: ”تدين فرنسا بشدة محاولات شن هجمات جوية ضد السعودية في 7 و8 شباط/فبراير“.

ودعت المسؤولة الفرنسية الحوثيين إلى ”وقف هجماتهم في اليمن وأنشطتهم الإقليمية المزعزعة للاستقرار، والمشاركة بشكل بناء في عملية سياسية لإخراج اليمن من الأزمة“.

واستأنف الحوثيون هجومهم على مدينة مأرب التي تسيطر عليها الحكومة شرق صنعاء، عاصمة اليمن، التي يسيطر عليها المتمردون، ما أدى إلى سقوط عشرات القتلى من الجانبين.

وتأتي العملية العسكرية الجديدة في مأرب في وقت تتحرك فيه إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن باتجاه قلب استراتيجية الولايات المتحدة بشأن اليمن رأسًا على عقب بالعودة عن تصنيف المتمردين منظمة إرهابية.

    المصدر :
  • إرم نيوز

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