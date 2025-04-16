باريس: ويتكوف وروبيو يزوران فرنسا قريبا

قالت المتحدثة باسم الحكومة الفرنسية صوفي بريما للصحفيين اليوم الأربعاء إن مبعوث البيت الأبيض ستيف ويتكوف ووزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو سيزوران فرنسا قريبا.

وأضافت بريما أنهما سيناقشان بشكل موسع قضايا الشرق الأوسط مع المسؤولين الفرنسيين، وأن “كل الموضوعات المتعلقة بالشرق الأوسط ستكون مطروحة”.

وقالت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان إن روبيو ويتكوف سيزوران العاصمة الفرنسية باريس اليوم الأربعاء وغدا الخميس للقاء نظرائهما الأوروبيين لبحث سبل إنهاء الحرب الروسية في أوكرانيا.

وفي وقت سابق ذكر مصدر لمجلة بوليتيكو أن روبيو وويتكوف سيتوجهان إلى باريس في وقت لاحق من هذا الأسبوع.

وذكر المصدران أن ويتكوف سيلتقي الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، بينما سيجتمع روبيو مع نظيره الفرنسي جان-نويل بارو.

وقال مسؤول طلب عدم الكشف عن هويته، إن زيارة روبيو إلى باريس ستكون محطة أولى ضمن جولة تقوده لاحقاً إلى إفريقيا.

وأشار مصدر مطلع على التحضيرات إلى أن الطرفين سيناقشان ملفات أوكرانيا، وإيران، والعلاقات التجارية، في ظل التوتر المتزايد وسط حرب التعريفات الجمركية التي أطلقها ترمب.

ويأتي لقاء ماكرون وويتكوف، بعد أيام فقط من زيارة المبعوث الأميركي إلى موسكو ولقائه بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في إطار محاولات إحياء المفاوضات المتعثرة بشأن وقف إطلاق النار في أوكرانيا.

ووصفت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت اللقاء بين بوتين وويتكوف بأنه “خطوة إضافية ضمن مسار التفاوض، رغم شعور الرئيس ترمب بالإحباط من وتيرة التقدم”.