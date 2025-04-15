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باكستان: ندرس استيراد نفط أميركي لتقليص اختلال التوازن التجاري

منذ 44 دقيقة
آخر تحديث: 15 - أبريل - 2025 4:16 مساءً
علم باكستان

علم باكستان

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قال مصدر حكومي باكستاني مطلع ومسؤول تنفيذي في قطاع التكرير إن البلاد تدرس استيراد نفط خام من الولايات المتحدة لأول مرة لتقليص اختلال التوازن التجاري الذي قاد لرفع الرسوم الجمركية الأمريكية عليها.

وتسعى الدول جاهدة لإيجاد سبل لخفض أعباء الرسوم الجمركية الأمريكية، بما في ذلك شراء المزيد من النفط والغاز من الولايات المتحدة، على خلفية الرسوم الجمركية الواسعة التي أعلنها الرئيس دونالد ترامب وتسببت في هزة للاقتصادات والأسواق.

وقال مصدر حكومي مطلع بشكل مباشر على المقترح المقدم لرئيس الوزراء لشراء المزيد من النفط الخام الأمريكي “إنه أحد المنتجات التي تتم مراجعتها قبل توجه وفد إلى الولايات المتحدة لمناقشة الرسوم الجمركية”.

وأضاف “الأمر قيد الدراسة. إننا نستكشف الفرص والهيكل اللازم لتنفيذه، ولكن يتعين على رئيس الوزراء الموافقة عليه”.

وفرض ترامب رسوما أساسية نسبتها 10 بالمئة على جميع الواردات إلى الولايات المتحدة إلى جانب رسوم أعلى على العشرات من الدول. وشملت الرسوم الأعلى رسوما بواقع 29 بالمئة على باكستان بسبب فائض تجاري مع الولايات المتحدة يبلغ نحو ثلاثة مليارات دولار، إلا أنه جرى تجميدها لاحقا بعد أن أعلن ترامب الأسبوع الماضي تعليقا للرسوم لمدة 90 يوما.

وأوضح المسؤول في قطاع التكرير لرويترز أن الفكرة تتركز على شراء نفط خام أمريكي يساوي واردات البلاد الحالية من النفط والمنتجات المكررة، أي ما يعادل نحو مليار دولار من النفط.

وأظهرت بيانات من شركة كبلر للتحليلات أن باكستان استوردت 137 ألف برميل يوميا من النفط الخام في عام 2024، معظمها خام خفيف من الشرق الأوسط، وكانت السعودية والإمارات من بين أكبر مورديها. وتظهر بيانات البنك المركزي الباكستاني أن قيمة واردات النفط بلغت 5.1 مليار دولار في 2024.

    المصدر :
  • رويترز

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