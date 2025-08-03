باكستان تؤيد حق إيران في الطاقة النووية السلمية

عبّر شهباز شريف رئيس وزراء باكستان اليوم الأحد عن تأييده لحق إيران في الحصول على الطاقة النووية للأغراض السلمية، قائلا إن إسلام آباد تقف إلى جانب طهران في تلك المسألة الأساسية.

وقال رئيس وزراء باكستان شهباز شريف خلال مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، الذي يقوم بأول زيارة له إلى البلاد تستغرق يومين: “باكستان تقف إلى جانب إيران في سعيها للحصول على الطاقة النووية السلمية”، حسب شبكة “جيو نيوز” الإخبارية الباكستانية اليوم الأحد.

يأتي دعم باكستان على خلفية معارضة دولية تواجه إيران، فيما يتعلق ببرنامجها النووي، والذي أصبح محور حربها مؤخرا مع إسرائيل.

وكان وزير الدفاع الإيراني الجنرال عزيز ناصر زاده قد عقد اجتماعا ثنائيا مع نظيره الباكستاني خواجه محمد آصف في إسلام آباد، طبقا لما ذكره بيان صحفي.

وخلال الاجتماع، بحث الجانبان المسائل ذات الاهتمام المشترك، بما في ذلك الأمن الإقليمي وجهود مكافحة الإرهاب وسبل تعزيز التعاون الدفاعي بين البلدين الجارين، حسب صحيفة “ذا نيشن” الباكستانية اليوم الأحد.

وأعرب خواجة آصف عن تقديره لاستمرار مشاركة إيران وأكد على أهمية الدبلوماسية الدفاعية في معالجة التحديات الأمنية المشتركة.

وكانت باكستان قد ذكرت الجمعة أنها ستواصل الاضطلاع بدور في نزع فتيل التوترات بين إيران والولايات المتحدة.