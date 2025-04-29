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باكستان تدرس خيارات قانونية لمقاضاة الهند بسبب أزمة مياه نهر السند

منذ 17 ساعة
الهند وباكستان - تعبيرية

الهند وباكستان - تعبيرية

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قال وزير بالحكومة الباكستانية لرويترز إن بلاده تستعد لاتخاذ إجراء قانوني دولي بشأن تعليق الهند لمعاهدة رئيسية لتقاسم مياه أحد الأنهار وسط تصاعد التوتر بين الجارتين في أعقاب هجوم على سياح في الشطر الذي تديره الهند من كشمير.

وقال عقيل مالك وزير القانون والعدل لرويترز في ساعة متأخرة من مساء أمس الاثنين إن إسلام اباد تعمل على وضع خطط لثلاثة خيارات قانونية مختلفة على الأقل، بما في ذلك إثارة القضية في البنك الدولي الذي توسط في المعاهدة.

وأضاف أن باكستان تدرس أيضا اتخاذ إجراء لدى محكمة التحكيم الدائمة أو محكمة العدل الدولية في لاهاي حيث يمكنها قول إن الهند انتهكت اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات لعام 1960.

وقال مالك “اكتملت تقريبا مشاورات الاستراتيجية القانونية”، مضيفا أن القرار بشأن القضايا التي سيتم رفعها سيُتخذ “قريبا”، ومن المرجح أن يشمل رفع القضايا لدى أكثر من جهة.

ولم يرد مسؤولو الموارد المائية في الهند بعد على طلب للتعليق.

وعلقت الهند الأسبوع الماضي معاهدة مياه نهر السند التي توسط فيها البنك الدولي عام 1960 بعد الهجوم في كشمير، وقالت إنها ستستمر حتى “تتخلى باكستان بشكل موثوق ولا رجعة فيه عن دعمها للإرهاب عبر الحدود”.

وتنفي إسلام اباد وجود أي صلة لها بالهجوم الذي أسفر عن مقتل 26 شخصا.

    المصدر :
  • رويترز

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