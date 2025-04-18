باكستان تطرد أكثر من 80 ألف أفغاني قبل نهاية مهلة في أبريل

قال مسؤول باكستاني كبير اليوم الجمعة إن باكستان طردت أكثر من 80 ألف مواطن أفغاني منذ نهاية مارس آذار، وذلك في إطار حملة ترحيل قبل حلول نهاية مهلة محددة في 30 أبريل نيسان.

وأصدرت إسلام اباد تحذيرا لجميع المواطنين الأفغان الذين لا يملكون وثائق إقامة قانونية ولا يحملون بطاقات المواطنة الأفغانية مطالبة إياهم بضرورة العودة إلى وطنهم وإلا سيواجهون الترحيل بحلول 31 مارس آذار، وهو موعد نهائي مدد لاحقا إلى 30 أبريل نيسان.

وقال طلال تشودري مستشار وزارة الداخلية في مؤتمر صحفي بإسلام اباد إن الموعد النهائي المحدد في 30 أبريل نيسان نهائي، مؤكدا أنه لن يٌسمح بالبقاء إلا للأفغان الذين يحملون تأشيرات سارية للتواجد في باكستان.

وكانت باكستان أنحت باللائمة في هجمات متشددين وجرائم مسلحة على مواطنين أفغان. ويشكل الأفغان النسبة الأكبر من المهاجرين في البلاد.

وترفض أفغانستان هذه الاتهامات. وتصف كابول إعادة مواطنيها بأنه ترحيل قسري.

وتقول إسلام اباد إن الحملة هي جزء من حملة تسمى خطة إعادة الأجانب الموجودين بشكل غير شرعي التي أُطلقت في أواخر 2023.

وجاءت تصريحات تشودري قبل يوم واحد فقط من موعد مقرر لمحادثات في كابول يجريها وفد رفيع المستوى برئاسة وزير الخارجية الباكستاني إسحق دار.

ونص بيان صادر عن وزارة الخارجية على أن المحادثات “ستغطي جميع جوانب العلاقات الباكستانية الأفغانية مع التركيز على سبل ووسائل تعميق التعاون في جميع المجالات ذات الاهتمام المشترك ومنها الأمن والتجارة والتواصل والعلاقات بين الشعبين”.

وقالت السلطات إنها أنشأت مراكز مؤقتة في مدن مختلفة لإيواء المواطنين الأفغان قبل نقلهم إلى معبر طورخم الحدودي شمال غرب باكستان.