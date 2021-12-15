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باكستان تطور غواصات قتالية جديدة لسلاح بحريتها

منذ ساعتين
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أعلن موقع armstrade المتخصص بالشؤون العسكرية أن باكستان بدأت بتطوير غواصة قتالية جديدة لسلاح البحرية في جيشها.

وتبعا للموقع فإن حوض بناء السفن “KSEW” في كراتشي شهد مؤخرا احتفالية خصصت للبدء بتطوير غواصة قتالية جديدة من نوع Hangor التي تعتبر نسخا معدلة عن غواصات Type-039B الصينية.

وأشار الموقع إلى أن السلطات الباكستانية وافقت عام 2015 على شراء غواصات صينية لسلاح البحرية في جيش البلاد، وعام 2016 وقعت إسلام أباد مع بكين اتفاقيات لتطوير 8 غواصات قتالية جديدة لصالح الجيش الباكستاني، وبموجب هذه الاتفاقيات ستقوم الصين بتصنيع 4 غواصات وإرسالها إلى باكستان ما بين عامي 2022 و2023، وأما الغواصات الأربع الأخرى فتصنع في حوض بناء السفن “KSEW” في باكستان، وستسلم للجيش الباكستاني قبل 2028.

أما غواصات Type-039B الصينية التي ستطور عنها غواصات Hangor فهي غواصات تعمل بالديزل والكهرباء، وتعتبر من الركائز الأساسية في سلاح البحرية الصيني حاليا، ويبلغ طول كل غواصة 77.6 م، وعرضها 8.4 م، ومقدار إزاحتها للمياه يعادل 3600 طن.

ويمكن لهذه الغواصات الغوص لعمق 250 م، كما تتسلح بمنظومات لإطلاق الطوربيدات من عيار 533 ملم، لها القدرة على إطلاق طوربيدات روسية وطوربيدات Yu-6.

    المصدر :
  • روسيا اليوم

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