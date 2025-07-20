باكستان تعتقل مشتبهاً به بعد انتشار فيديو لقتل زوجين بالرصاص

ذكرت السلطات الباكستانية، اليوم الأحد، أنها ألقت القبض على مشتبه به بعد انتشار مقطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي لامرأة ورجل قُتلا بالرصاص لزواجهما على غير رغبة أسرتيهما، فيما تسمى بجريمة شرف.

وقالت سلطات إقليم بلوشستان في جنوب غرب باكستان، والتي فتحت تحقيقا بعد انتشار الفيديو على نطاق واسع، أن الزوجين اللذين لم يتم الكشف عن هويتهما قُتلا بالرصاص بناء على أوامر من مجلس قبلي محلي الشهر الماضي بالإقليم.

وقال سارفراز بوجتي رئيس وزراء الإقليم في بيان إن أحد المشتبه بهم اعتُقل بعد تحديد الموقع والأشخاص الذين ظهروا في الفيديو. وأضاف أنه تم رفع دعوى قضائية ضد جميع المتورطين.

ويظهر الفيديو أشخاصا في صحراء وبعض الشاحنات الصغيرة وسيارات رياضية متعددة الأغراض قادوها إلى هناك على ما يبدو.

وأعطيت المرأة مصحفا ثم قالت لرجل “تعال امش معي سبع خطوات، وبعد ذلك يمكنك أن تطلق النار علي”.

ثم تبعها الرجل لبضع خطوات.

وقال مسؤول في الشرطة المحلية إن المرأة لم تبك أو تطلب الرحمة.

وقالت المرأة باللغة البراهوية الإقليمية وترجمها المسؤول “مسموح لك إطلاق النار علي فقط. لا أكثر من ذلك”.

ولم يتضح ما قصدته بعبارة “لا أكثر من ذلك”.

ثم صوب الرجل الذي كان يتبعها مسدسا نحوها.

ووقفت المرأة التي كانت ملفوفة في شال في مكانها والرصاصات تُطلق عليها. وظلت واقفة بعد طلقتين أطلقتا من مسافة قريبة، وسقطت على الأرض بعد الطلقة الثالثة.

وأعقب ذلك سلسلة من الطلقات النارية. ثم تظهر اللقطات بعد ذلك رجلا مضرجا بالدماء ملقى على الأرض قرب جسد المرأة. ثم يظهر رجال يطلقون النار على الجثتين.

ولم يتسن لرويترز التحقق بصورة مستقلة من صحة الفيديو.