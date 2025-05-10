باكستان تغلق مجالها الجوي لمدة 24 ساعة

جندي من القوات شبه العسكرية يحمل سلاحًا فوق مركبة أثناء قيامه بالحراسة خلال جولة إعلامية في ميناء كراتشي، باكستان، 9 مايو/أيار 2025. رويترز

أعلنت هيئة الطيران المدني في باكستان، السبت، تمديد إغلاق المجال الجوي لمدة 24 ساعة، على خلفية تصاعد التوتر العسكري مع الهند.

وأفاد بيان الهيئة أن “المجال الجوي الباكستاني سيبقى مغلقا أمام جميع أشكال الرحلات حتى الأحد الساعة 12 ظهرا”.

وكانت سلطات باكستان قررت إغلاق مجالها الجوي أمام كافة أنواع الرحلات، اعتبارا من فجر السبت وحتى الساعة 12 من ظهر اليوم ذاته.

وذكرت محطة “جيو” التلفزيونية الباكستانية، أن هذا الإجراء يأتي بعد إطلاق الهند موجة جديدة من الصواريخ على 3 قواعد جوية باكستانية، من بينها قاعدة نو خان في روالبيندي.

وأشارت المحطة إلى أن الرحلات الجوية في البلدين شهدت حالات توقف على فترات متقطعة، في أعقاب الهجوم الذي شهدته مدينة باهالغام في الجزء الخاضع لسيطرة الهند من إقليم كشمير الشهر الماضى، الذي أسفر عن تصاعد التوتر بين القوتين النوويتين.

وقال وزير الدفاع الباكستاني خواجة آصف إنه لم يتم تحديد موعد لاجتماع هيئة القيادة الوطنية، وهي أعلى هيئة عسكرية ومدنية تشرف على الترسانة النووية للبلاد، في أعقاب عملية عسكرية على الهند جرت في وقت مبكر صباح اليوم السبت.

وصرح الوزير لقناة (آري) التلفزيونية “لم يُعقد أي اجتماع لهيئة القيادة الوطنية، ولم تتم جدولة أي اجتماع من هذا القبيل”.

وقال الجيش الباكستاني في وقت سابق إن رئيس الوزراء دعا الهيئة لعقد اجتماع.

ولم يرد وزير الإعلام الباكستاني بعد على طلب للتعليق.

وقال وزير الخارجية الباكستاني لتلفزيون محلي إنه إذا توقفت الهند عند هذا الحد “فسنفكر في التوقف عند هذا الحد”.

ويتبادل البلدان القصف منذ الأربعاء عندما نفّذت الهند ضربات جوية على مواقع داخل الأراضي الباكستانية على خلفية هجوم دموي استهدف سياحا في الشطر الذي تديره الهند من إقليم كشمير المقسّم.

وتعد المواجهات التي استّخدمت فيها الصواريخ والمسيرات وتبادل النيران على طول الحدود القائمة بحكم الأمر الواقع في إقليم كشمير المتنازع عليه، الأسوأ منذ عقود وأودت بحياة أكثر من 50 مدنيا.