باكستان تغلق معابرها مع أفغانستان إثر اشتباكات حدودية عنيفة

أغلقت باكستان، اليوم الأحد، معابرها الحدودية مع أفغانستان عقب تبادل لإطلاق النار بين قوات البلدين، في أحدث تصعيد للتوترات المستمرة بين الجانبين.

وقال مسؤولون باكستانيون إن القوات الأفغانية فتحت النار على مواقع حدودية باكستانية مساء السبت، فيما ذكرت وزارة الدفاع الأفغانية أن الهجوم جاء رداً على غارات جوية باكستانية نُفذت الأسبوع الماضي داخل الأراضي الأفغانية.

وردت القوات الباكستانية بإطلاق نيران الأسلحة والمدفعية، ما أدى إلى تدمير عدد من المراكز الحدودية الأفغانية، وفق مسؤولين أمنيين في إسلام آباد. وأوضحوا أن المعابر الرئيسية في طورخم وتشامان أُغلقت، إلى جانب ثلاثة معابر أصغر في خارلاتشي وأنجور أدا وغلام خان.

وتوقف تبادل إطلاق النار بشكل كبير صباح اليوم، باستثناء مناوشات متقطعة في منطقة كورام، بينما لم تصدر كابول تعليقاً رسمياً على إغلاق المعابر.

وتتهم باكستان حركة طالبان الأفغانية بإيواء مسلحين من حركة طالبان الباكستانية التي تسعى للإطاحة بحكومة إسلام آباد، في حين تنفي كابول هذه الاتهامات.