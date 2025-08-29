باكستان: تفاقم أزمة الفيضانات بسبب أفعال الهند

ال مسؤولون باكستانيون، اليوم الجمعة “إن الفيضانات التي تشهدها البلاد نتيجة تدفق المياه من الهند تفاقمت بسبب تعليق نيودلهي معاهدة تقاسم مياه نهر السند وانهيار بوابات أحد السدود الهندية”.

وهطلت أمطار موسمية غزيرة هذا الأسبوع على كل من الهند وباكستان، وسط توقعات بهطول مزيد من الأمطار في مطلع الأسبوع المقبل.

وفي شرق باكستان، اجتاحت مياه الفيضانات اليوم الجمعة ضواحي مدينة لاهور، ثاني كبرى مدن البلاد، وأثارت مخاوف من غمر مدينة جانج الكبرى بالمياه. وهذه أسوأ فيضانات تشهدها المنطقة منذ نحو 40 عاما.

تشترك الهند وباكستان في أنهار تنبع من الأراضي الهندية وتصب في أراضي باكستان. ويخضع تنظيم مياه الأنهار لمعاهدة مياه نهر السند منذ أكثر من ستة عقود. وعلّقت الهند هذه المعاهدة هذا العام عقب هجوم مسلح أودى بحياة 26 شخصا في الشطر الهندي من كشمير. وتقول نيودلهي إن منفذيه مدعومون من إسلام اباد، وهو ما تنفيه باكستان.

وقال وزير التخطيط الباكستاني أحسن إقبال لرويترز إن البيانات حول تدفقات المياه التي كانت الهند تُشاركها مع باكستان بموجب المعاهدة، لم تُنقل بالسرعة الكافية أو بالتفاصيل الوافية.

وأضاف إقبال “كان بإمكاننا إدارة الأمور بشكل أفضل لو كانت لدينا معلومات أفضل ولو كانت معاهدة مياه نهر السند سارية، لكان بإمكاننا التخفيف من آثار الأزمة”.

أظهر مقطع فيديو بثته وسائل إعلام هندية أمس الخميس أن الجزء الأوسط من سد مادهوبور، على نهر رافي في الهند، قد جرفته المياه المتدفقة. وقال مسؤولون باكستانيون إن هذا الضرر تسبب في تدفق يتعذر السيطرة عليه للمياه عبر الحدود، مما أدى إلى فيضانات في أجزاء من لاهور اليوم الجمعة.

ونفى مصدر حكومي هندي وجود أي محاولة متعمدة لإغراق باكستان، مؤكدا في الوقت نفسه أن أضرارا لحقت ببوابتين في سد مادهوبور.

ولم تستجب وزارتا الخارجية والموارد المائية في الهند حتى الآن لطلبات التعليق على الأمر.

ووفقا لمسؤولين باكستانيين، أرسلت الهند أربعة تحذيرات من الفيضانات إلى إسلام اباد منذ يوم الأحد، بما في ذلك تحذير اليوم الجمعة. وأكدت نيودلهي إرسال هذه التحذيرات لأسباب إنسانية لكنها لم تُفصح عن تفاصيل.

عندما علّقت الهند العمل بالمعاهدة الموقعة عام 1960، أوقفت تبادل المعلومات بين مسؤولي المياه. وعوضا عن ذلك، أرسلت تحذيرات هذا الأسبوع عبر السفارة الهندية في إسلام اباد.

وأجلت باكستان أكثر من مليون شخص هذا الأسبوع في شرق البلاد، بعيدا عن مسار الأنهار الثلاثة الفائضة النابعة من الهند.

ووفقا للهيئة الوطنية لإدارة الكوارث، لقي 820 شخصا حتفهم حتى الآن في باكستان خلال الأمطار الموسمية.