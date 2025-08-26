باكستان تُخلي 150 ألف شخص تحسبًا لفيضانات

قال مسؤولون باكستانيون اليوم الثلاثاء إن البلاد أجلت 150 ألف شخص على الأقل من المناطق الواقعة على ضفاف ثلاثة أنهار في قلب الأراضي الزراعية المهددة بالفيضانات بعد أن حذرت جارتها الهند من أنها تعتزم تصريف المياه الزائدة من أحد السدود.

واجتاحت الأمطار الغزيرة والفيضانات البلدين في الأسابيع القليلة الماضية. ويهدد تصريف المياه الزائدة بإغراق جزء من إقليم البنجاب الباكستاني الذي يمثل سلة الخبز للبلاد ويوفر جزءا كبيرا من إمدادات الغذاء.

وذكر المسؤولون أنهم تلقوا تحذيرا مفاجئا من الهند أمس الاثنين بأنها تعتزم تصريف المياه من سد مادوبور، الذي امتلأ سريعا، ويقع على جانبها من إقليم البنجاب.

وتصرف الهند المياه بشكل دوري من سدودها عندما تمتلئ جدا، ويتدفق الفائض إلى باكستان.

وقال مصدر من الحكومة الهندية إنهم لم يذكروا سدا محددا، لكن الأمطار الغزيرة دفعتهم إلى مشاركة تحذير ثان مع باكستان عبر القنوات الدبلوماسية.

وردا على سؤال عما إذا كان من الممكن إصدار المزيد من التحذيرات مع استمرار هطول الأمطار، قال المصدر إن ذلك ممكن.

وقالت الهند يوم الأحد إنها حذرت باكستان من أن كميات كبيرة من المياه ستتدفق إلى مجاريها المائية بسبب الأمطار الغزيرة.

وتجري ثلاثة أنهار، هي رافي وسوتليج وتشيناب، من الأراضي الهندية إلى باكستان. وقالت الهيئة الوطنية الباكستانية لإدارة الكوارث اليوم الثلاثاء إن هذه الأنهار تشهد فيضانات من متوسطة إلى عالية.

وقال مظهر حسين، وهو مسؤول باكستاني في إدارة الكوارث، إن الهند ستصرف كمية مياه محسوبة من السدود خلال الأيام المقبلة.

وأضاف أنه تم إخلاء مئات القرى على ضفاف الأنهار الثلاثة.

وينتج إقليم البنجاب أغلب المحاصيل الأساسية في باكستان، وتوجد مساحات شاسعة من الأراضي الزراعية الخصبة على ضفاف الأنهار الثلاثة.