باكستان.. عدد ضحايا الفيضانات تجاوز الـ 1500 وانتشار الامراض المعدية

أظهرت بيانات حكومية الجمعة أن أكثر من 90 ألف شخص عولجوا من أمراض معدية وأمراض تنقلها المياه في يوم واحد في المناطق المتضررة من الفيضانات بجنوب باكستان مع تجاوز إجمالي عدد القتلى جراء الفيضانات 1500 شخص.

وبحسب التقرير الصادر عن حكومة إقليم السند الجنوبي الجمعة، أصبحت المناطق التي غمرتها الفيضانات موبوءة بأمراض من بينها الملاريا وحمى الضنك والإسهال والأمراض الجلدية.

وأكد التقرير أنه تم تسجيل 588 إصابة بالملاريا و10604 حالات اشتباه أخرى بالإضافة إلى إصابة 17977 حالة بالإسهال و20064 حالة بمرض جلدي الخميس.

وتم علاج 2.3 مليون مريض في المجمل منذ الأول من يوليو تموز فى المستشفيات الميدانية والمتنقلة التى أقيمت فى المنطقة التى غمرتها الفيضانات.

وأدت الأمطار الموسمية القياسية في جنوب وجنوب غرب باكستان وذوبان الكتل الجليدية في الأجزاء الشمالية من البلاد إلى حدوث فيضانات أثرت على ما يقرب من 33 مليون شخص في الدولة الواقعة في جنوب آسيا، والتي يبلغ عدد سكانها 220 مليون نسمة، ودمرت منازل ومحاصيل وجسورا وطرقا وماشية وتسببت في أضرار تقدر بنحو 30 مليار دولار.

وأبلغت الهيئة الوطنية لإدارة الكوارث عن 1508 وفيات من بينها 536 طفلا و 308 امرأة.

ومئات الآلاف من الأشخاص الذين نزحوا في أمس الحاجة الآن إلى الدعم من حيث الغذاء والمأوى ومياه الشرب النظيفة والمراحيض والأدوية.

وكان كثير منهم ينامون في العراء على جانب الطرق السريعة.

وقال علماء الخميس إن الأمطار الموسمية الغزيرة، التي غمرت مساحات شاسعة من باكستان، تأتي مرة كل مئة عام وجعلها تغير المناخ على الأرجح أكثر حدة.