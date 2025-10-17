باكستان.. مقتل 7 جنود في هجوم انتحاري قرب الحدود الأفغانية

قال مسؤولون أمنيون باكستانيون الجمعة إن سبعة جنود باكستانيين قتلوا في هجوم انتحاري قرب الحدود مع أفغانستان، في ظل وقف هش لإطلاق النار بين البلدين أوقف قتالا عنيفا استمر لعدة أيام هذا الشهر.

وخاض البلدان معارك برية ضارية، وشنت باكستان غارات جوية عبر الحدود المتنازع عليها مما أسفر عن مقتل العشرات وإصابة المئات قبل أن يتوصلا إلى هدنة لمدة 48 ساعة من المقرر أن تنتهي الساعة 1300 بتوقيت جرينتش اليوم الجمعة.

وذكر خمسة مسؤولين أمنيين أن الجنود قتلوا في هجوم شنه مسلحون على معسكر للجيش الباكستاني في شمال وزيرستان أسفر أيضا عن إصابة 13 آخرين.

وأضاف المسؤولون أن مسلحا صدم بسيارة مفخخة جدار مكان محصن يستخدم معسكرا للجيش، بينما حاول آخران اقتحام المنشأة قبل قتلهما بالرصاص.

ولم يرد الجيش الباكستاني على طلب للتعليق.

ويشكل عنف المسلحين في باكستان مصدر توتر كبيرا في العلاقات مع حركة طالبان الأفغانية التي عادت إلى السلطة في كابول بعد رحيل القوات، التي كانت تقودها الولايات المتحدة، في 2021.

واندلعت أحدث مواجهة بين البلدين بعد أن طلبت إسلام اباد من كابول كبح جماح المسلحين الذين كثفوا هجماتهم في باكستان، وقالت إنهم ينطلقون من ملاذات آمنة في أفغانستان.

وقال رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف أمس الخميس إن باكستان “ردت” بعدما نفد صبرها حيال أفغانستان في أعقاب سلسلة هجمات شنها مسلحون، لكنها مستعدة لإجراء محادثات لحل الصراع.

وتنفي طالبان هذه الاتهامات وتتهم بدورها الجيش الباكستاني بالترويج لأكاذيب عن أفغانستان وإثارة التوتر على الحدود وإيواء مسلحين مرتبطين بتنظيم الدولة الإسلامية للتأثير سلبا على استقرارها وسيادتها.

وتنفي إسلام اباد أيضا تلك الاتهامات.

ورغم وقوع اشتباكات بين البلدين في الماضي، فهذا القتال هو الأسوأ منذ عقود. ولفت انتباه السعودية وقطر اللتين توسطتا وسعتا إلى وقف القتال.

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن بإمكانه المساعدة في حل الصراع.