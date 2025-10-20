الثلاثاء 28 ربيع الثاني 1447 ﻫ - 21 أكتوبر 2025 |
باكستان: يجب على كابول كبح جماح المسلحين حتى يصمد وقف إطلاق النار

منذ ساعتين
وزير الدفاع الباكستاني خواجة محمد آصف

قال وزير الدفاع الباكستاني خواجة محمد آصف لرويترز، اليوم الاثنين، إن اتفاق وقف إطلاق النار بين حكومتي إسلام اباد وكابول مرهون بقدرة حركة طالبان الأفغانية الحاكمة على كبح جماح المسلحين الذين يهاجمون باكستان عبر الحدود المشتركة للبلدين، مما يؤكد هشاشة الاتفاق.

واتفق البلدان خلال اجتماعات بالدوحة على وقف إطلاق النار بعد اشتباكات استمرت لأيام على الحدود وأودت بحياة عشرات، وذلك في أسوأ أعمال عنف من نوعها منذ استيلاء طالبان على السلطة في كابول في عام 2021.

واندلع القتال الذي شهد ضربات جوية باكستانية على الحدود المتنازع عليها التي يبلغ امتدادها 2600 كيلومتر بعد أن طالبت إسلام اباد كابول بالسيطرة على المسلحين قائلة إنهم ينفذون عملياتهم من أفغانستان.

وقال آصف، الذي قاد المحادثات أمام نظيره الأفغاني الملا محمد يعقوب “أي شيء يأتي من أفغانستان سيكون (انتهاكا) لهذه الاتفاقية…‭ ‬كل شيء يتوقف على هذا البند الوحيد”.

ولم ترد إدارة طالبان ولا وزارة الدفاع الأفغانية بعد على طلبات للتعليق.

وقال آصف في مقابلة في إسلام اباد إن الاتفاق المكتوب الذي وقعته باكستان وأفغانستان وتركيا وقطر ينص بوضوح على أنه لن يكون هناك أي توغلات.

وأوضح قائلا “لدينا اتفاقية لوقف إطلاق النار طالما لم يحدث أي انتهاك للاتفاق الساري بالفعل”.

وقال الوزير إن حركة طالبان باكستان، وهي مظلة تضم عدة جماعات إسلامية متشددة، تعمل من أفغانستان لمهاجمة باكستان “بالتواطؤ” مع حركة طالبان الأفغانية.

وتنفي كابول توفير ملاذ لمتشددين لمهاجمة باكستان وتتهم الجيش الباكستاني بنشر معلومات مضللة عن أفغانستان وإيواء متشددين مرتبطين بتنظيم الدولة الإسلامية لتقويض استقرارها وسيادتها.

وتنفي إسلام اباد هذه الاتهامات.

وقال ذبيح الله مجاهد المتحدث باسم طالبان أمس الأحد إنه تقرر في محادثات الدوحة “عدم قيام أي من البلدين بأعمال عدائية ضد الآخر، أو تقديم الدعم للجماعات التي تعمل ضد حكومة باكستان”.

وفي منشور لاحق على موقع إكس، قال إن ذلك يعكس موقف طالبان منذ فترة بأن أراضي أفغانستان لن تُستخدم ضد أي دولة أخرى.

* باكستان تحذر: كابول “ليست منطقة محظورة”

صعدت حركة طالبان باكستان هجماتها في الأشهر الأخيرة، مستهدفة بشكل متزايد الجيش الباكستاني. وتخوض الحركة منذ سنوات حربا ضد الدولة في محاولة للإطاحة بالحكومة لكي تحل هي محلها بنظامها الإسلامي المتشدد،

‭‭ ‬‬وقال مسؤولون أمنيون باكستانيون إن باكستان نفذت غارات جوية على العاصمة الأفغانية كابول، بما في ذلك واحدة في التاسع من أكتوبر تشرين الأول في محاولة لقتل زعيم حركة طالبان باكستان نور والي محسود، إلا أنه ظهر لاحقا في مقطع فيديو يظهر أنه على قيد الحياة.

وقال آصف: “كنا نتعرض للهجوم، وأراضينا تتعرض للهجوم. لذا رددنا لهم المثل”.

وأضاف “هم في كابول. في كل مكان. أينما كانوا، سنهاجمهم. كابول ليست منطقة محظورة”.

‭‬‬أوضح آصف إن الجولة التالية من المحادثات ستُعقد في إسطنبول في 25 أكتوبر تشرين الأول لوضع آلية حول كيفية تطبيق الاتفاق.

وقالت وزارة الخارجية القطرية، التي توسطت في محادثات يوم السبت إلى جانب تركيا، إن اجتماعات المتابعة تهدف إلى “ضمان استدامة وقف إطلاق النار والتحقق من تنفيذه بطريقة موثوقة ومستدامة”.

    المصدر :
  • رويترز

