بالجرافات.. قوات الاحتلال تقتحم طولكرم وتحاصر مخيم نور شمس

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي في ساعات الفجر الأولى اليوم الخميس مدينة طولكرم شمال الضفة الغربية وسط اشتباكات مع مقاومين في المدينة، وذلك بعد انسحاب جنود الاحتلال من بلدة يعبد جنوب مدينة جنين إثر مواجهات أسفرت عن استشهاد فتى يبلغ من العمر 16 عاما وجرح آخرين. يأتي ذلك في خضم تصعيد واقتحامات الاحتلال لمدن وبلدات عدة في الضفة الغربية.

وأفاد مراسل الجزيرة أن قوات الاحتلال المقتحمة لطولكرم بعدد كبير من الآليات والجرافات تنتشر في محيط ومداخل مخيم نور شمس وسط اشتباكات مع مقاومين.

وقال الصحفي ليث جعار للجزيرة إن ما لايقل عن 30 آلية عسكرية للاحتلال اقتحمت مدينة طولكرم وتحاصر مخيم نور شمس وسط اشتباكات مع عناصر المقاومة.

كما نشرت منصات فلسطينية مشاهد قالت إنها لاستهداف آلية إسرائيلية بعبوة ناسفة في مدينة طولكرم.

#فيديو | استهداف جرافة عسكرية بعبوة ناسفة في مدينة طولكرم pic.twitter.com/yznC0VhCFU — وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) December 6, 2023

ويأتي هذا التطور بعد انسحاب قوات الاحتلال من بلدة يعبد جنوب مدينة جنين في شمال الضفة الغربية مخلفة شهيدا وثلاثة جرحى.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية أن الفتى عمر محمود أبو بكر (16 عاما) استشهد إثر إصابته برصاصة إسرائيلية في الصدر، كما أصيب 3 مواطنين آخرين بالرصاص الحي خلال اقتحام قوات الاحتلال بلدة يعبد. وباستشهاد الفتى عمر يرتفع عدد الشهداء في الضفة الغربية منذ فجر الأربعاء إلى 5 فلسطينيين، وإلى 265 منذ بداية الحرب على غزة التي دخلت شهرها الثالث.

وكانت قوات الاحتلال قد اقتحمت بلدة يعبد مساء أمس الأربعاء، حيث اندلعت مواجهات مع المواطنين الفلسطينيين أطلق خلالها جنود الاحتلال الرصاص الحي وقنابل الصوت.