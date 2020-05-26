بالصورة – العثور بالصدفة على جثة شبه محللة خلال إنشاء كوبري في مصر

الشرطة المصرية
الشرطة المصرية

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تم العثور على جثة شبه محللة في مصر أسفل أكوام التراب.

وعثر العاملون في إنشاء كوبري الحلمية الجديد في مصر أثناء أعمال الحفر، على جثة شبه متحللة، أسفل أكوام التراب مما سبب الرعب والفزع بينهم.

واتصل العاملون بالشرطة، وتبين أن الجثة بكامل ملابسها، ودخلت في مرحلة التحلل، فتم الاتصال بالنجدة التي حضرت على الفور.

وتكثف الأجهزة الأمنية جهودها لكشف هوية صاحب الجثة، حيث حرر محضر بالواقعة، وجار نقل الجثة إلى المشرحة لفحصها، وأخذ عينات DNA وتشريحها لمعرفة سبب الوفاة.

موقع العثور على الجثة
موقع العثور على الجثة
المصدر صوت بيروت إنترناشونال روسيا اليوم
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