بالصورة.. موسكو تنفي مقتل قائد أسطول البحر الأسود

ظهر الأميرال فيكتور سوكولوف قائد أسطول البحر الأسود الروسي الثلاثاء على شاشة التلفزيون الرسمي الروسي أثناء مشاركته في اجتماع لقادة الدفاع، بعد يوم من قول القوات الخاصة الأوكرانية إنها قتلته.

وفي مقاطع مصورة وصور نشرتها وزارة الدفاع، ظهر سوكولوف مع قادة آخرين للأسطول وهو يشارك فيما يبدو في اجتماع بالحضور الشخصي مع وزير الدفاع سيرغي شويغو وغيره من قادة الجيش، لكن سوكولوف لم يتحدث. ولم يتضح موعد التقاط المقطع المصور.

وقالت القوات الخاصة الأوكرانية أمس الاثنين 25\9\2023 إن سوكولوف قُتل مع 33 عسكريا آخرين في هجوم صاروخي الأسبوع الماضي على مقر أسطول البحر الأسود الروسي في ميناء سيفاستوبول في شبه جزيرة القرم التي استولت عليها روسيا من أوكرانيا في عام 2014.

وقالت القوات الخاصة الأوكرانية على تطبيق تيليغرام، ردا على المقطع المصور الروسي “اضطر الروس متعجلين إلى نشر رد يزعم أن سوكولوف على قيد الحياة، ولذا تتحقق وحداتنا من المعلومات”.

وأحجم المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف عن التعليق على ما أعلنته أوكرانيا وأحال الصحفيين إلى وزارة الدفاع الروسية.