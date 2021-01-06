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بالصور: اقتحام الكونغرس… شهر أسلحة واستخدام الغاز المسيّل للدموع

منذ 15 دقيقة
فوضى في الكونغرس

فوضى في الكونغرس

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تسود حال من الفوضى في الكونغرس الأميركي بعدما اقتحمه عدد من مناصري الرئيس المنتهية صلاحيته دونالد ترامب.

وأعلن نائب أميركي أن عناصر الشرطة في مجلس النواب أشهروا أسلحتهم عند محاولة أنصار للرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب اقتحام المجلس.

وقال النائب دان كيلدي من داخل المجلس: “أمن المجلس وشرطة الكابيتول أشهروا مسدساتهم بينما راح متظاهرون يطرقون على الباب الخارجي للقاعة”. وأضاف: “صدرت لنا تعليمات بأن نستلقي على الأرض ونضع الأقنعة الواقية من الغاز”.

فوضى في الكونغرس

فوضى في الكونغرس

من جهته، أشار النائب الديمقراطي جيم هايمز إلى أن “غازا مسيلا للدموع” استخدم في القاعة المستديرة في الكابيتول بعدما اقتحم المتظاهرون المبنى.

وقال: “طلبت منا الشرطة إخراج الأقنعة الواقية من الغاز بعد استخدام الغاز المسيل للدموع في القاعة المستديرة”.

فوضى في الكونغرس

فوضى في الكونغرس

وأفاد أحد مصوري وكالة فرانس برس بوجود دخان في الجو في القاعة المستديرة الواقعة تحت قبة الكابيتول التي احتشد فيها أكثر من مئة محتج.

وتمكن أحد مقتحمي مقر الكونغرس من الدخول إلى قاعة مجلس الشيوخ، حيث تسود حالة من الفوضى.

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