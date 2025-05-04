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بالصور.. زعيم كوريا الشمالية يزور مصنعاً "مهماً" للدبابات

منذ 6 دقائق
الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون

الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون

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ذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية الأحد أن الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون تفقد مصنعا “مهما” للدبابات، وأشاد “بالتقدم الكبير في التكنولوجيا الأساسية للدبابات الكورية”.

نقلت الوكالة عن كيم قوله إن إنتاج دبابات ومركبات مدرعة متطورة أمر أساسي لتحديث الجيش وتحقيق خطة الحزب الحاكم “للثورة الثانية في القوة المدرعة”.

تأتي زيارة كيم في ظل جهود أوسع نطاقا لتحديث القوة المسلحة التقليدية لكوريا الشمالية، بالإضافة إلى ترساناتها النووية والصاروخية. وحضر الزعيم الكوري الشمالي في الآونة الأخيرة مراسم إطلاق مدمرة بحرية جديدة متعددة الأغراض واختبار طائرات مسيرة جديدة، من بين أسلحة أخرى.

ويقول مسؤولون من كوريا الجنوبية والولايات المتحدة إنهم يعتقدون أن كوريا الشمالية تتلقى بعض الدعم الفني والعسكري من روسيا مقابل إرسال ذخيرة وصواريخ وقوات للمشاركة في الحرب في أوكرانيا، ولكن لم يتم تأكيد أي تفاصيل.

كيم خلال زيارة مصنع للدبابات

كيم خلال زيارة مصنع للدبابات

    المصدر :
  • رويترز

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