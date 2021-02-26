بالصور: محمد بن راشد يزور "آيدكس ونافدكس".. نجاح الحدث نجاح للإمارات

قال رئيس دولة الإمارات، حاكم دبي محمد بن راشد آل مكتوم، إن صناعة بلاده الدفاعية وضعت قدمها في مضمار المنافسة العالمية.

جاء ذلك خلال زيارة الشيخ محمد بن راشد معرضي “آيدكس ونافدكس” في العاصمة أبوظبي في يومهما الختامي، أمس الخميس.

ونشر الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم عبر حسابه في “تويتر” صوراً خلال الجولة التفقدية في المعرض معلقاً: “خلال زيارتي اليوم لمعرض الدفاع الدولي آيدكس والدفاع البحري (نافدكس)”.

وأضاف: “أكثر من 60 دولة و900 شركة في أبوظبي لاستعراض تكنولوجيا الدفاع والتقنيات الحديثة في تعزيز الأمن والاستقرار”.

وتابع: “نجاح الحدث نجاح للإمارات”.

وختم قائلا: “وصناعتنا الدفاعية الوطنية وضعت قدمها في مضمار المنافسة العالمية”.

خلال زيارتي اليوم لمعرض الدفاع الدولي آيدكس والدفاع البحري (نافديكس) .. أكثر من ٦٠ دولة و٩٠٠ شركة في أبوظبي لاستعراض تكنولوجيا الدفاع والتقنيات الحديثة في تعزيز الأمن والاستقرار .. نجاح الحدث نجاح للإمارات.. وصناعتنا الدفاعية الوطنية وضعت قدمها في مضمار المنافسة العالمية .. pic.twitter.com/4LH6naPxvg — HH Sheikh Mohammed (@HHShkMohd) February 25, 2021

وكان بن راشد قد تجول في مختلف أجنحة وردهات وقاعات المعرض الذي استضافه مركز أبوظبي الوطني للمعارض على مدى 5 أيام، وزار جناح شركة «كاليدوس – Calidus» الإماراتية وشاهد طائرة من تصنيع الشركة الوطنية واستمع من القائمين على المنصة إلى إيجاز حول تقنيات الطائرة والمهام التي يمكن أن تقوم بها ومكوناتها الهندسية والتقنية والتي تم تصنيعها بأيد إماراتية بالكامل.

كما شاهد نموذجاً لمركبة إسعاف ميدانية من إنتاج شركة حافلات الإماراتية، واستمع من مسؤولي الشركة إلى شرح عن المركبة ومكوناتها والتقنيات المستخدمة في صناعتها ومهامها الميدانية في إسعاف وعلاج المصابين، وذلك بحسب “سبوتنيك”.