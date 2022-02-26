بالصور.. هكذا فضحت ساعة بوتين مخططه قبيل غزو أوكرانيا

يبدو أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، كان يحيك مخطط غزوه العسكري لأوكرانيا منذ مدة طويلة، ولكن ساعة الصفر كانت ليلة إعلانه اعتراف بلاده باستقلال إقليمي “لوغانسك” و”دونيتسك” الانفصاليين عن أوكرانيا.

وفقاً لما كشفه موقع استخباراتي، فإن بوتين تعمد القيام بعملية خداع كبيرة للقادة الغربيين قبل اجتماعه الصوري مع مجلس الأمن القومي الروسي، وفق ما ذكر تقرير أورده موقع “الديلي ميل” البريطاني .

ولاحظت الجهات الاستخباراتية أن القنوات الإخبارية الروسية أعلنت عن اجتماع مجلس الأمن القومي الروسي ونقلته في تمام الساعة 4:52 دقيقة مساءً بتوقيت موسكو.

ورصدت الجهات التوقيت في ساعات اليد لكل من وزير الدفاع، سيرغي شويغو، ووزير الخارجية، سيرغي لافروف، كانت تشير إلى 11:45 دقيقة، وفي الجلسة نفسها ساعة عمدة موسكو تشير إلى 12:10 دقائق.

وعندما ظهر “بوتين” في بثٍ آخر بعد ساعات أثناء توقيع اعتراف روسيا باستقلال “لوغانسك” و”دونيتسك” كانت ساعته تحمل مفاجأة حيث تشير إلى 10:15 دقيقة وهو ما يتطابق مع ممثلي الإقليمين الانفصاليين.

وبحسب ساعة بوتين؛ فإن توقيعه سبق اجتماع مجلس الأمن القومي الروسي؛ حيث انتبه لهذه النقطة فخلع ساعة يده ووضعها على الطاولة ولكن باقي الفريق لم يفعل ذلك وفضح المسرحية.