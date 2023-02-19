بالصوَر.. "فندق عائم" لإيواء المتضررين من الزلزال في تركيا

تخصيص سفينة سياحية من أجل إيواء متضررين من الزلزال

استقبل وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي فاتح دونماز متضرري الزلزال الذي ضرب البلاد فجر 6 شباط/ فبراير، على متن سفينة سياحيّة سيمكثون فيها.

فقد رست السفينة السياحية التي تضم 1056 سريرًا، أمس السبت، في ميناء إسكندرون في هاتاي، بعد أن جرى تخصيصها من أجل إيواء متضررين من الزلزال.

واستمع الوزير دونماز لطلبات المواطنين على متن “الفندق العائم”، كما أمضى بعض الوقت مع الأطفال الذين يلهون في غرفة الألعاب.

وغادر الوزير الميناء عقب عقده اجتماعًا مع قائمقام إسكندرون مراد صفا دمير يوراك ومسؤولي السفينة.

يشار إلى أنّه فجر 6 شباط/ فبراير الجاري، ضرب زلزال جنوبي تركيا وشمالي سوريا بلغت قوته 7.7 درجات، أعقبه آخر بعد ساعات بقوة 7.6 درجات، تبعتهما آلاف الهزات الارتدادية العنيفة، ما خلف خسائر كبيرة بالأرواح والممتلكات في البلدين.