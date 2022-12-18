بالفيديو.. أبٌ يحتفي بميلاد ابنه على قبره بعد أن قُتل في احتجاجات إيران

فيما تستمر إيران في قمع الاحتجاجات المتواصلة منذ أربعة أشهر، أظهر مقطع فيديو والد أحد قتلى التظاهرات في البلاد، وهو يحيي ذكرى ميلاد ابنه عند قبره.

بحسب المعلومات يدعى الشاب فرزين معروفي، ويبلغ من العمر 22 عامًا، وقُتل على يد قوات الأمن الإيرانية قبل أيام.

هذا وأعلنت منظمة حقوق الإنسان الإيرانية ارتفاع عدد قتلى الاحتجاجات على أيدي قوات الأمن إلى 469 شخصًا منذ انطلاق المظاهرات منتصف أيلول/ سبتمبر الماضي.

المنظمة قالت إن عدد القتلى يتضمن 63 طفلًا و32 امرأة في الاحتجاجات، التي تشهدها البلاد منذ وفاة الشابة مهسا أميني.

كما أضافت أن 39 متظاهرًا على الأقل يواجهون حاليًا خطر الإعدام، فيما حذرت من إمكانية تنفيذ إعدامات في البلاد على “نطاق واسع”.

في سياق متصل، اعتُقلت الممثلة الإيرانية الشهيرة والناشطة في مجال حقوق المرأة ترانه علي دوستي في إيران، على خلفية حركة الاحتجاج، التي تشهدها البلاد وفق ما أعلنته وسائل إعلام محلية.

الممثلة الإيرانية البالغة من العمر 38 عامًا والمعروفة بأدوارها في عدة أفلام، أعلنت قد أعلنت عدة مرات دعمها على تطبيق إنستغرام للتظاهرات التي اندلعت بعد وفاة مهسا أميني.

وفي آخر تطورات الوضع في إيران أيضًا، ذكرت وسائل إعلام إيرانية أن عددًا من أعضاء الطواقم الطبية في البلاد أعلنوا مشاركتهم في الإضرابات والاحتجاجات المقررة يوم الإثنين المقبل ولمدة ثلاثة أيام، وذلك تنديدًا بقمع قوات الأمن وانتهاج النظام سياسة الإعدامات ردًا على التظاهرات.

في غضون ذلك، أفادت تقارير صحافية إيرانية، بوقوع احتجاجات في سجن كرج في شمال إيران؛،وذلك لاعتزام السلطات تنفيذ حكم إعدام بحق عدد من السجناء.

إذ ذكرت التقارير أن اشتباكاتٍ اندلعت بين ضباط السجن والسجناء بعد الإعداد لتنفيذ أحكام الإعدام بحق العشرات بتهمة “الاتجار في المخدرات.

قبل ذلك، أعلنت وسائلُ إعلام إيرانية، توقيفَ محامي صحافيتين إيرانيَتين، مسجونتين بسبب كشفهما حادث مقتل الشابة الكردية مهسا أميني على يد الشرطة الإيرانية.

وقالت صحيفة ميهان الإيرانية، إن المحامي ويُدعى محمد علي كام-فيروزي، وتم اعتقاله مع مجموعة أخرى من النشطاء والصحافيين الأسبوع الماضي، ويواجه المعتقلون اتهامات تتعلق بـالدعاية ضد النظام والتآمر على الأمن القومي.

في المقابل، يؤكد زملاؤه أنه لم يتلقَ أي استدعاءات، وأنه محتجزٌ من دون أيِ شكل قانوني، ولا يزال سببُ اعتقاله مجهولاً.