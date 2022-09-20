بالفيديو: أمطار غزيرة وسيول... "فيونا" يضرب بورتوريكو بقوة

تستعد بورتوريكو ليوم آخر من الأمطار الغزيرة والسيول التي تشكل خطرا على الحياة بعد أن تسبب الإعصار في انقطاع الكهرباء ‏على نطاق واسع في الجزيرة‎.‎

وأظهرت مقاطع فيديو تداولها رواد مواقع التواصل الاجتماعي حجم الدمار الذي تسبب به الإعصار فيونا، حيث رصد مقطع انهيار ‏جسر تمّ تشييده في عام 2017 في بلدة أوتوادو الجبلية بوسط البلاد‎.‎

ووصل الإعصار فيونا لليابسة في بورتوريكو بعد ظهر الأحد، علما أن المنطقة الواقعة في الكاريبي والتابعة للولايات المتحدة، كانت ‏قد شهدت أضرارا واسعة قبل 5 سنوات بسبب الإعصار ماريا‎.‎

وبلغت سرعة الرياح في شرق مايا جويز، ثامن أكبر بلدات بورتوريكو، 85 ميلا في الساعة وفق المركز الوطني الأميركي ‏للأعاصير‎.‎

ونقلت “رويترز” عن إريك بليك من المركز الوطني الأميركي للأعاصير قوله عن الوضع في بورتوريكو: “الرياح الأعنف تنحسر ‏بالفعل وتحولت لتكون في جمهورية الدومينيكان‎”.‎

ووافق الرئيس الأميركي جو بايدن على إعلان طوارئ لبورتوريكو، الأحد، وهو إجراء يخوّل الوكالة الاتحادية لإدارة الطوارئ تنسيق ‏عمليات إغاثة من الكوارث واتخاذ إجراءات طوارئ للحماية‎.‎