الثلاثاء 24 صفر 1444 ﻫ - 20 سبتمبر 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

بالفيديو: أمطار غزيرة وسيول... "فيونا" يضرب بورتوريكو بقوة

منذ 11 دقيقة
"فيونا" يضرب بورتوريكو بقوة

"فيونا" يضرب بورتوريكو بقوة

A A A
طباعة المقال

تستعد بورتوريكو ليوم آخر من الأمطار الغزيرة والسيول التي تشكل خطرا على الحياة بعد أن تسبب الإعصار في انقطاع الكهرباء ‏على نطاق واسع في الجزيرة‎.‎

وأظهرت مقاطع فيديو تداولها رواد مواقع التواصل الاجتماعي حجم الدمار الذي تسبب به الإعصار فيونا، حيث رصد مقطع انهيار ‏جسر تمّ تشييده في عام 2017 في بلدة أوتوادو الجبلية بوسط البلاد‎.‎

ووصل الإعصار فيونا لليابسة في بورتوريكو بعد ظهر الأحد، علما أن المنطقة الواقعة في الكاريبي والتابعة للولايات المتحدة، كانت ‏قد شهدت أضرارا واسعة قبل 5 سنوات بسبب الإعصار ماريا‎.‎

وبلغت سرعة الرياح في شرق مايا جويز، ثامن أكبر بلدات بورتوريكو، 85 ميلا في الساعة وفق المركز الوطني الأميركي ‏للأعاصير‎.‎

ونقلت “رويترز” عن إريك بليك من المركز الوطني الأميركي للأعاصير قوله عن الوضع في بورتوريكو: “الرياح الأعنف تنحسر ‏بالفعل وتحولت لتكون في جمهورية الدومينيكان‎”.‎

ووافق الرئيس الأميركي جو بايدن على إعلان طوارئ لبورتوريكو، الأحد، وهو إجراء يخوّل الوكالة الاتحادية لإدارة الطوارئ تنسيق ‏عمليات إغاثة من الكوارث واتخاذ إجراءات طوارئ للحماية‎.‎

    المزيد من أخبار العالم

    أنطونيو غوتيريش
    غوتيريش يحذر لأول مرة منذ 3 سنوات: العالم في خطر كبير!‏
    اليابان
    معدل التضخم في اليابان يسجل أعلى مستوى في نحو 8 أعوام
    جنود روس في أوكرانيا
    البنتاغون: مئات الروس يرفضون التطوع في الجيش... وموسكو فشلت!

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    العلم الاماراتي
    الامارات.. تأشيرة سياحية لمدة 5 سنوات مقابل 4 متطلبات
    ترسيم الحدود
    عرض أميركي جديد في ملف ترسيم الحدود... هذه تفاصيله
    وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي
    المولوي: التقارير لا تشير الى توقع أحداث أمنية