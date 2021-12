بالفيديو: الأمن الإسرائيلي يستخدم روبوتا لفحص حقيبة مشبوهة في القدس

استخدمت قوات الأمن الإسرائيلية روبوتا لفحص حقيبة مشبوهة تم العثور عليها أمس السبت قرب باب العامود في القدس الشرقية.

وأكدت تقارير إسرائيلية أن قوات الأمن أغلقت بعض الوقت ضواحي باب العامود واستخدمت جهاز تدمير هيدروديناميكا تم تركيبه بروبوت متحكم عن بعد بغية فحص الحقيبة المشبوهة.

🇮🇱#Israel security forces used a hydrodynamic destroyer mounted on a remotely controlled robot while clearing a suspicious bag outside the Damascus Gate in Jerusalem tonight.

The bag containing the usual things was also checked by an explosives technician in a protective suit. pic.twitter.com/gODQ6FRwDe

— The RAGE X (@theragex) December 18, 2021