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بالفيديو.. المتهم بقتل “هشام الهاشمي” يروي تفاصيل الجريمة

منذ 12 ساعة
هشام الهاشمي

هشام الهاشمي

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بعد إعلان رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي في تغريدة على حسابه في “تويتر” نجاح السلطات في القبض على قتلة الباحث هشام الهاشمي،  تناقلت وسائل الإعلام العراقية لقاءً مع قاتل “الهاشمي”، روى خلاله تفاصيل جريمته.

واعترف المدعو أحمد الكناني من مواليد العام 1985، بأنه ينتمي إلى مجموعة خارجة عن القانون.

وقال، إنه “تعين في الشرطة في العام 2007، وعمل ضابط شرطة برتبة ملازم أول في وزارة الداخلية العراقية”.

وعن تفاصيل الجريمة، أشار إلى أن “تجمع المجموعة المجرمة كان في منطقة البو عيثة ذهبنا بدراجتين وسيارة نوع (كورلا) لتنفيذ عملية الاغتيال”.

وأضاف الكناني: “انتظرنا الهدف في زاوية الشارع الذي يقع في منزله، ولدى وصوله بسيارته نوع (برادو)، أطلقت عليه الرصاص من سلاح رشاش (غدارة)، وعندما توقفت بيدي، أجهزت عليه بمسدسي الشخصي”.

وقتل الخبير الأمني والاستراتيجي العراقي البارز هشام الهاشمي في تموز عام 2020، في واقعة هزت الرأي العام المحلي والعربي.

 

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