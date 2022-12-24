بالفيديو: المواجهات بين قوات الأمن الفرنسية والأكراد تعود مجدداً في باريس

عادت المواجهات اليوم السبت 24/12/2022 بين قوات الأمن الفرنسية والأكراد المحتجين على مقتل 3 إثر هجوم في باريس.

وأطلقت الشرطة الغاز المسيل للدموع على المحتجين.

هذا وتجمع ممثلو الجالية الكردية في فرنسا في وسط باريس اليوم في احتجاج للمطالبة بأجوبة بشأن مقتل ثلاثة أكراد في العاصمة الفرنسية.

ونفذ مسلح جرائم القتل في مركز ثقافي كردي ومقهى مجاور أمس الجمعة في جزء مزدحم من الدائرة العاشرة في باريس.

وألقت الشرطة القبض على رجل يبلغ من العمر 69 عاماً قالت السلطات إنه تم إخلاء سبيله في الآونة الأخيرة انتظارا لمحاكمته على هجوم بسلاح أبيض استهدف مخيما للمهاجرين في باريس قبل عام.

وفي أعقاب اشتباك بين حشد غاضب والشرطة بعد ظهر الجمعة، دعا المجلس الديمقراطي الكردي في فرنسا على موقعه على الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي إلى التجمع اليوم السبت في ساحة الجمهورية، وهو مكان تقليدي للاحتجاجات في المدينة.

وتجمع عدة مئات في الساحة وكثير منهم حملوا أعلاما.

وقالت ممثلة الادعاء العام في باريس لور بيكيو أمس الجمعة إن الدوافع العنصرية المحتملة ستكون جزءا من التحقيق، لكن ممثلين عن الأكراد قالوا إنه ينبغي اعتبار الهجوم إرهابياً.