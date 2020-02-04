بالفيديو.. انتحر من فوق الجسر بسبب كورونا

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تداول نشطاء على وسائل التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لرجل في مدينة ووهان الصينية، وقد قفز من فوق الجسر منتحراً مما أدى إلى وفاته في الحال.

ويعود سبب مأساة الرجل إلى أنه قد أصيب في وقت سابق بفيروس كورونا.

أحد شهود العيان يروي القصة قائلاً أن الرجل القتيل كان يائساً لأنه تم رفضه من قبل المستشفيات المزدحمة جداً ولا يمكنه الذهاب إلى المنزل خوفًا من إصابته لأسرته.

مأساة حقيقية في مدينة ووهان حيث قفز

رجل مصاب ب #فيروس_كورونا من الجسر وقتل نفسه. الراوي للقصة يقول انه كان يائس لأنه تم رفضه من قبل المستشفيات المزدحمة جداً ولا يمكنه الذهاب إلى المنزل خوفًا من إصابته لأسرته. pic.twitter.com/g7F5x508H7 — Eng.Sultan AJ (@JEHANESAS) February 2, 2020

وفي آخر إحصائية للدول التي عصف بها فيروس كورونا:

20 اليابان

19 تايلاند

18 سنغافورة

15 كوريا ج.

15 هونج كونج

12 أستراليا

12 المانيا

11 امريكا

10 تايوان

8 ماليزيا

8 ماكاو

8 فيتنام

6 فرنسا

5 الإمارات

4 كندا

3 الهند

أقل من إصابتين:

ايطاليا

روسيا

الفلبين

بريطانيا

إصابة على الأقل:

كمبوديا

فنلندا

نيبال

سريلانكا

اسبانيا

السويد